Согласие

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Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Форбион» (далее – Компания) ИНН 2308286941 ОГРН 2308286941, на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с использованием интернет-сервисов Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick в соответствии со следующим перечнем:

фамилия, имя;

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пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео;

данные, характеризующие аудиторные сегменты;

параметры сессии;

данные о времени посещения;

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Компания вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ).

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