Компания Forbion IT разработчик, интегратор собственных и сторонних программных продуктов
Оказываем техподдержку по 1С, IT, серверам, онлайн кассам, ЕГАИС, Честный Знак, по всей территории РФ - 24/7
Собственные серверы и облачные сервисы
Личный отдел аналитики и разработки
Разработка, внедрение и техподдержка 1С
Более 1000 успешно завершённых проектов
НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
1С Разработка
1С Разработка-адаптация, модификация, разработка и внедрение любых конфигураций 1С
Отдел разработки готов воплотить в реальность любое поставленное техническое задании по разработке, адаптации и модификации любой 1С конфигурации
Аналитический отдел готов провести аудит любого уровня сложности, а также составить техническое задание
1C Франчайзи
1C Франчайзи - продажа любых программных продуктов, сервисов 1С и других разработчиков
Мы оказываем техподдержку по любым вопросам 1С и 1С сервисов. Занимаемся обучением и оказываем консультации по вопросам любой сложности.
Онлайн кассы и торговое оборудование
Работаем с самыми популярными и востребованными брендами такими как:
Оказываем полный цикл услуг по регистрации кассовых аппаратов, установке, обучению и технической поддержке. Контролируем срок замены фискальных накопителей и актуальность прошивки вашей кассы.
Мы на связи 24/7
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Подключаем интернет. Производим монтаж любой сложности слаботочных систем, СКС и СКУД. Обслуживаем объекты любого уровня сложности.
Занимаемся продажей:
видеонаблюдения
сигнализаций
умного дома
СКУД
Улучшаем качество интернета
Цена по акции
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Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
Состав комплекта
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Атол 20Ф
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
34 890 р.
36 390 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
39 290 р.
40 790 р.
1500 р.
Состав комплекта
Атол 20Ф – Решение для предприятий в сфере ресторанного бизнеса, за счет длины чеков для печати полных наименований. В меньшей степени, для работы торговых точек. Позволяет работать в соответствии с 54-ФЗ, без дорогостоящей полной автоматизации с сохранением функционала.
Подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС.
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
Атол 30Ф
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
31 190 р.
35 490 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
32 690 р.
36 690 р.
1500 р.
Состав комплекта
Атол 30Ф – Решение для предприятий с широким ассортиментом в торговых точках любых сфер деятельности. Соответствует ФЗ-54. Имеется возможность производить работу совместно с системой ЕГАИС.
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес.
ФН – чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
Атол 50Ф
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
34 390 р.
35 890 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
38 690 р.
40 190 р.
1500 р.
Состав комплекта
Атол 50Ф – Решение для предприятий с широким ассортиментом в торговых точках любых сфер деятельности. Соответствует ФЗ-54. Имеется возможность производить работу совместно с системой ЕГАИС
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
Атол 77Ф
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
45 590 р.
47 090 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
49 890 р.
51 390 р.
1500 р.
Состав комплекта
Атол 77Ф – Решение для предприятий в сфере ресторанного бизнеса, за счет длины чеков для печати полных наименований. В меньшей степени, для работы торговых точек. Позволяет работать в соответствии с 54-ФЗ, без дорогостоящей полной автоматизации с сохранением функционала. Подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС.
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
Атол 91Ф Lite
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
25 290 р.
26 790 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
29 590 р.
31 090 р.
1500 р.
Состав комплекта
Атол 91Ф Lite – доступный для предприятий малого бизнеса, который позволяет работать в соответствии с 54-ФЗ, без дорогостоящей полной автоматизации с широким набором функционала. Подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
АТОЛ Sigma 7
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
34 190 р.
35 690 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
38 490 р.
39 990 р.
1500 р.
Состав комплекта
АТОЛ Sigma 7 – это компактная онлайнкасса с неограниченными возможностями. Всё в одном корпусе: компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков. Соответствует 54-ФЗ: подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС. (раз в 12 месяцев надо приобретать лицензию на приложение Sigma в самой кассе, стоимость 2 900 руб.)
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
АТОЛ Sigma 10
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
37 890 р.
39 390 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
42 190 р.
43 690 р.
1500 р.
Состав комплекта
АТОЛ Sigma 10 – Смарт-терминал АТОЛ Sigma 10 снаряжен 10-ти дюймовым дисплеем, автоматическим отрезом чека, дисплей можно регулировать по углу наклона. Поддержка Wi-Fi, Bluetooth. (раз в 12 месяцев надо приобретать лицензию на приложение Sigma в самой кассе, стоимость 2 900 руб.)
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
Атол Sigma СТБ 5
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
31 390 р.
32 890 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
35 690 р.
37 190 р.
1500 р.
Состав комплекта
Атол Sigma СТБ 5 – это компактная, самодостаточная, мобильная онлайн - касса со встроенным эквайрингом и полным функционалом. Всё в одном корпусе: компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков. Соответствует 54- ФЗ: подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС.
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
Эвотор 5
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
34 390 р.
35 890 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
38 690 р.
40 190 р.
1500 р.
Состав комплекта
Эвотор 5 – это компактная, самодостаточная, мобильная онлайн - касса с полным функционалом. Всё в одном корпусе: компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков. Соответствует 54- ФЗ: подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС.
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
Эвотор 5i
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
39 490 р.
40 990 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
43 790 р.
45 290 р.
1500 р.
Состав комплекта
Эвотор 5i – это компактная, самодостаточная, мобильная онлайн - касса со встроенным эквайрингом полным функционалом. Всё в одном корпусе: компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков. Соответствует 54- ФЗ: подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС.
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Подключение эквайринга
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
Эвотор 7.2
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
37 490 р.
37 990 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
40 790 р.
42 290 р.
1500 р.
Состав комплекта
Эвотор 7.2 – это компактная онлайн-касса с неограниченными возможностями. Всё в одном корпусе: компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков. Соответствует 54-ФЗ: подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.
Эвотор 7.3
Цена по акции
Розничная цена
Ваша скидка
Комплект под ключ с ФН на 15 мес.
38 890 р.
40 390 р.
1500 р.
Комплект под ключ с ФН на 36 мес.
43 290 р.
44 790 р.
1500 р.
Состав комплекта
Эвотор 7.3 – это компактная онлайн-касса с неограниченными возможностями. Всё в одном корпусе: компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков. Соответствует 54-ФЗ: подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС
Фискальный накопитель на 15 мес./36 мес. ФН
– чип внутри онлайн-кассы. Это аналог ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ, хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или отправляются ему.
Договор с ОФД на 15 мес./36 мес.
Оператор фискальных данных – это юридическое лицо, созданное специальнодля осуществления приема, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Регистрация в налоговой
Настройка Настройка кассы по 54 ФЗ. Открытие-закрытие смены, подготовка кассы к работе, ввод всех реквизитов, программирование кассы, создание внешнего вида чека.